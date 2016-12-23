В Харькове во время пожара пострадал пожилой мужчина

Сообщение о пожаре, который произошел в квартире на 2-м этаже 9-этажного жилого дома по улице Сергея Грицевца.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украиныы в Харьковской области, в одной из комнат квартиры горели домашние вещи и мебель на площади около 9 кв.м. На балконе, выходящем из другой комнаты, находился пожилой мужчина 1936 года рождения и просил помощи.

Спасатели эвакуировали пострадавшего. В результате пожара дедушка получил легкое отравление угарным газом, поэтому был немедленно госпитализирован в городскую клиническую больницу скорой помощи.

Уже в 21:05 пожар был ликвидирован. Причина его возникновения устанавливается.

