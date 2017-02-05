 

В Харькове водитель иномарки протаранил ВАЗ и скрылся

05 февраля 2017 г. 22:10
289 просмотров

ДТП произошло сегодня, 5 февраля, на перекрестке улицы Динамовской и переулка Панинского. Об этом сообщили в пресс-службы патрульной полиции.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВМW во время движения не придерживался безопасной дистанции, в результате чего совершил столкновение с автомобилем ВАЗ,  после чего скрылся с места происшествия.

Патрульные начали поиски автомобиля возможного виновника ДТП. На улице Авиационной полицейские обнаружилиразыскиваемое авто. 44-летний водитель BMW имел признаки алкогольного опьянения. В результате, инспекторы патрульной полиции составили на гражданина административные материалы за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии и совершение ДТП. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.