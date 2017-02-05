В Харькове водитель иномарки протаранил ВАЗ и скрылся

ДТП произошло сегодня, 5 февраля, на перекрестке улицы Динамовской и переулка Панинского. Об этом сообщили в пресс-службы патрульной полиции.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВМW во время движения не придерживался безопасной дистанции, в результате чего совершил столкновение с автомобилем ВАЗ, после чего скрылся с места происшествия.

Патрульные начали поиски автомобиля возможного виновника ДТП. На улице Авиационной полицейские обнаружилиразыскиваемое авто. 44-летний водитель BMW имел признаки алкогольного опьянения. В результате, инспекторы патрульной полиции составили на гражданина административные материалы за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии и совершение ДТП.