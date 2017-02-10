В Харькове вооруженный мужчина нападал на женщин

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10 февраля 2017 г. 15:18
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Харьковская местная прокуратура № 4 утвердила подозрение 21-летнему мужчине в серии разбойных нападений (ч.ч. 1, 2 ст. 187 УК Украины) на молодых женщин в период с 25 по 31 января 2017 года.

Как сообщил руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, ранее судимому подозреваемому инкриминируется 3 эпизода разбойных нападений на территории Московского района. Харьков.

Подозреваемый запугивал своих жертв, угрожая ножом, или сразу наносил удары кулаками и валил пострадавших с ног. Последний раз он напал на женщину вечером и ударил сзади камнем по голове. Добычей подозреваемого становились исключительно мобильные телефоны.

Сейчас харьковчанину избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается, проверяется возможная причастность нападающего к совершению аналогичных преступлений.
 

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