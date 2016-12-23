 

В Харькове вооруженный мужчина пытался ограбить банк

23 декабря 2016 г. 22:33
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Инцидент произошёл сегодня, около 17:00 на проспекте Гагарина,167. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, вооруженный мужчина в маске ворвался в отделение банка и, приставив пистолет к виску кассира, требовал отдать ему деньги. Когда ограбить банк не удалось, мужчина попытался скрыться. Свидетелями происшествия стали работники соседней фирмы, которые и выбежали на улицу звать на помощь. Находящийся рядом экипаж патрульных задержал подозреваемого, когда тот пытался скрыться с места преступления, выбросив куртку и маску в муссорник . На место вызвали следственно-оперативную группу. 

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