В Харькове вооруженный мужчина пытался ограбить банк

Инцидент произошёл сегодня, около 17:00 на проспекте Гагарина,167. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, вооруженный мужчина в маске ворвался в отделение банка и, приставив пистолет к виску кассира, требовал отдать ему деньги. Когда ограбить банк не удалось, мужчина попытался скрыться. Свидетелями происшествия стали работники соседней фирмы, которые и выбежали на улицу звать на помощь. Находящийся рядом экипаж патрульных задержал подозреваемого, когда тот пытался скрыться с места преступления, выбросив куртку и маску в муссорник . На место вызвали следственно-оперативную группу.