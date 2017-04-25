В Харькове задержали иномарку с поддельными номерами

25 апреля 2017 г. 9:51
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На стационарном посту полиции "ХТЗ" правоохранители остановили автомобиль "Мерседес" под управлением 21-летнего жителя Донецкой области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.

При проверке документов правоохранители заметили, что свидетельство о регистрации транспортного средства имеет явные признаки подделки.

На место проведения осмотра было вызвано следственно-оперативную группу Индустриального отдела полиции для составления материалов и проведения дальнейшей проверки.

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