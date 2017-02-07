 

В Харькове задержали мужчину, устроившего стрельбу на остановке

07 февраля 2017 г. 10:28
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Как сообщалось ранее, в Новобаварском районе на остановке застрелили мужчину.

Правоохранителям удалось задержать 39-летнего подозреваемого в Киеве. По месту его проживания в Харькове провели обыск и изъяли корпус гранаты Ф-1, запал и наркотики.
Сейчас мужчина находится в СИЗО.

Следователями открыты уголовные производства по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 1 ст. 309 (незаконное хранение наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание по этим статьям предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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