В Харькове задержали мужчину, устроившего стрельбу на остановке

Как сообщалось ранее, в Новобаварском районе на остановке застрелили мужчину.

Правоохранителям удалось задержать 39-летнего подозреваемого в Киеве. По месту его проживания в Харькове провели обыск и изъяли корпус гранаты Ф-1, запал и наркотики.

Сейчас мужчина находится в СИЗО.

Следователями открыты уголовные производства по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 1 ст. 309 (незаконное хранение наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по этим статьям предусматривает до 15 лет лишения свободы.