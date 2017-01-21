 

В Харькове задержали пару, которая подожгла дом, чтобы скрыть убийство

21 января 2017 г. 13:59
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Харьковские правоохранители задержали 38-летнего ранее судимого за тяжкие телесные повреждения мужчину и его 35-летнюю сожительницу.

Как сообщили в отделе комуникации полиции в Харькоской области, подозреваемые проникли в жилище пострадавшей, нанесли ей тяжкие телесные повреждения, от которых пенсионерка скончалась. Затем украли изквартиры деньги, золотые украшения и ценные вещи, и скрылись с местапреступления. Чтобы скрыть следы, подожгли дом. Золотые украшениязлоумышленники успели сдать в ломбард.

Вещественные доказательства изъяты.

По факту происшествия следсователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) и п. 6 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовногокодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Как сообщалось ранее, 14 января в 23:50 в частном доме по переулку Андреевском произошел пожар.

На месте пожара правоохранители обнаружили тело 66-летней женщины с признаками насильственной смерти, ноги погибшей были связаны шнурком от обуви.

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