В Харькове закрыли вход на несколько станций метро: ищут взрывчатку

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Полиция перекрыла вход на станции Держпром и Университет.

Как сообщают в пресс-службе харкьовского метрополитена, в полицию поступило сообщение о том, что на площади Свободы находится взрывное устройство. Для обеспечения безопасности пассажиров и был закрыт вход на две станции метрополитена.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, 9 мая около 12:00 в дежурную часть Шевченковского отдела полиции поступило сообщение о том, что на площади Свободы прозвучат взрывы.

Для проверки информации по адресу выехала следственно-оперативная группа, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и работники взрывотехнического управления харьковской милиции.

Движение поездов метро обещают восстановить и открыть вход на станции после разрешения полиции. Сейчас правоохранители ведут поиски взрывного устройства.