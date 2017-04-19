В Харькове "заминировали" дом

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19 апреля 2017 г. 10:57
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18 апреля около 23:00 в Шевченковский ОП поступила информация о том, что в доме по проспекту Независимости находится взрывчатка. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

На место происшествия для проверки информации выезжало руководство Шевченковского ОП, следственно-оперативная группа, работники взрывотехнического управления областной полиции.

Работники полиции провели осмотр помещений и прилегающей территории общей площадью 500 м.кв. В результате проверки никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранителями выявлено не было.

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета правонарушений. Проверка продолжается.

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