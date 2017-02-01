В Харькове женщине зажало ногу дверью трамвая: полиция ищет свидетелей

18 января около 18:40 в районе перекрестка Салтовского шоссе и проспекта Таркторостроителей во время высадки из трамвая маршрута №26 входной дверью зажало ногу 63-летней женщине. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

От этого она упала на землю и получила повреждения. Женщину госпитализировали.

Уважаемые граждане, если вы были свидетелями или очевидцами данного происшествия, просим обратиться по телефону 093-87-57-388 или в кб. №6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП (г. Харьков, ул. Маяковского, 22) к майору полиции Роману Геннадьевичу Шапирко.