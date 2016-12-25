 

Убил мать и пытался зарезать знакомого. Под Харьковом задержан подозреваемый в тяжких преступлениях

25 декабря 2016 г. 11:55
1783 просмотра

Накануне в полицию поступило сообщение от медиков Люботинской центральной городской больницы. Они сообщили, что из поселка Манченки доставлен 18-летний парень с колото-резаной раной брюшной полости. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области.

На место происшествия выехала СОГ. Пострадавший рассказал, что в тот вечер находился в гостях у друзей. Около 5:00 утра к ним зашел разъяренный сосед с ножом в руках, неожиданно нанес удар парню и пошел в неизвестном направлении. Испуганные товарищи сразу вызвали скорую помощь.

В тот же день по месту жительства подозреваемого было обнаружено тело 52-летней женщины, матери, с признаками насильственной смерти.

Нападавшим оказался 22-летний житель поселка Санжары. 

Следователями возбуждены уголовные производства по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) и по ч.2 ст. 15 п.1 ч.2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

По собственной информации АТН, задержанный является курсантом одного из военных ВУЗов Харькова.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.