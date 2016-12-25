Убил мать и пытался зарезать знакомого. Под Харьковом задержан подозреваемый в тяжких преступлениях

Накануне в полицию поступило сообщение от медиков Люботинской центральной городской больницы. Они сообщили, что из поселка Манченки доставлен 18-летний парень с колото-резаной раной брюшной полости. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области.

На место происшествия выехала СОГ. Пострадавший рассказал, что в тот вечер находился в гостях у друзей. Около 5:00 утра к ним зашел разъяренный сосед с ножом в руках, неожиданно нанес удар парню и пошел в неизвестном направлении. Испуганные товарищи сразу вызвали скорую помощь.

В тот же день по месту жительства подозреваемого было обнаружено тело 52-летней женщины, матери, с признаками насильственной смерти.

Нападавшим оказался 22-летний житель поселка Санжары.

Следователями возбуждены уголовные производства по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) и по ч.2 ст. 15 п.1 ч.2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

По собственной информации АТН, задержанный является курсантом одного из военных ВУЗов Харькова.