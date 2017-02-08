В Харьковской области горел сельский клуб

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08 февраля 2017 г. 17:11
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8 февраля в 6:41 произошел пожар в одноэтажном здании сельского клуба в с.Веселое, Лозовского района. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

Из-под крыши клуба валил густой дым. Во время проведения разведки был выявлен очаг пожара - огнем были охвачены деревянные конструкции перекрытий в подсобном помещении здания.

В 9:12 пожар локализовали, в 10:30 ликвидировали.

Площадь пожара составила 25 кв.м. Огонь уничтожил часть шиферног опокрытия и деревянные коснтрукции перекрытий здания сельского клуба. 

Причина пожара - короткое замыкание электросети. Погибших и пострадавших нет.

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