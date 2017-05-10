В Харьковской области мужчина нашел в доме труп своей матери

10 мая 2017 г. 10:50
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С сообщением о происшествии молодой человек обратился в Купянский отдел полиции. Об этом информирует отдел коммуникации полиции Харьковской области.

9 мая работники полиции разоблачили в совершенном преступлении безработного 43-летнего жителя села Московка.

Установлено, что он и хозяйка распивали алкоголь, вдруг между ними возникла ссора, и мужчина стал наносить женщине удары по голове. Травмы оказались смертельными.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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