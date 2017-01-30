В Харьковской области мужчина пытался растопить печь и получил ожоги

28 января около 19:20 произошел пожар в с. Веденка Чугуевского района в частном доме по ул. Донецкой,2. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

Спасателям о происшествии рассказали сотрудники центральной районной больницы утром 29 января. К ним поступил 48-летний мужчина с ожогами лица и верхних концовок.

В ходе предварительной проверки было установлено, что мужчина пытался растопить печь на твердом топливе. Для того, чтобы огонь быстрее разгорелся, он взял канистру с легковоспламеняющимся веществом (по предварительным данным, керосином) и плеснул в печь. В момент, когда мужчина поднес к печи источник возгорания, произошла вспышка. Огонь попал на лицо, руки и одежду мужчины.

Родственники помогли потушить одежду и вызвали скорую.