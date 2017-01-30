В Харьковской области пожар на предприятии: горит мазут

29 января в 23:46 произошел пожар на предприятии по переработке нефтепродуктов в с.Золочеве, ул.Разина, 8Б. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

Спасателям сообщили случайные свидетели, которые увидели большое зарево.

Горела емкость с мазутом объемом 20 куб.м. Из-за высокой температуры произошла разгерметизация и мазут растекся на площадь 60 кв.м. и горел вокруг цистерны.

Рядом стояла еще одна емкость, которой угрожал открытый огонь.

После того, как цистерну покрыли шаром воздушно-механической пены, около 2:15, горение прекратилось. Полностью пожар ликвидировали в 6:10.

Причины возникновения пожара устанавливаются, пострадавших нет.