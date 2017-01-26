 

В Харьковской области во время пожара женщина отравилась угарным газом

26 января 2017 г. 14:10
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25 января в 14:57 произошел пожар в жилом доме барачного типа в г.Чугуев на ул.Карбишева,1. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

Огонь охватил одну из квартир дома, перекрытия и крышу над ней и соседней квартирой. Площадь пожара составила 50 кв.м.

Из пылающей квартиры на свежий воздух вынесли 62-летнюю женщину. Она получила отравление угарным газом. Женщину эвакуировали в реанимацию Чугуевской центральной районной больницы.
В 16:20 пожар ликвидировали. Причина возгорания устанавливается.

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