 

В Иерусалиме террорист на грузовике въехал в военных

08 января 2017 г. 14:57
Источник: Левый берег
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Террорист на грузовике въехал группу израильских военнослужащих в районе Старого города в Иерусалиме.

Как сообщает newsru.co.il со ссылкой на полицию, грузовик Mercedes выехал на тротуар и совершил наезд на военных, выходивших из автобуса.

В результате погибли четыре человека, еще 15 пострадали. Один из них в тяжелом состоянии, четверо в состоянии средней тяжести, 10 получили легкие травмы.

Водителя грузовика застрелили.

Свидетели происшествия говорят, что нет никаких сомнений в том, что наезд был преднамеренным: водитель увеличил скорость перед тем, как грузовик выехал на тротуар, и остановился только тогда, когда по нему был открыт огонь.

Напомним, 19 декабря в Берлине террорист на грузовике Scania въехал на заполненную людьми территорию рождественского базара. Погибли 11 пешеходов, а также водитель, которого вместе с машиной захватил убийца. Террориста убили через несколько дней на территории Италии.

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