В Израиле ракетами обстреляли курортный город: опубликовано видео

Видео обстрела ракетами израильского курортного города Эйлат на побережье Красного моря опубликовано в Youtube.
СМИ сообщают, что всего по Эйлату выпустили семь ракет.
Часть выпущенных ракет была перехвачена и уничтожена системой противо-ракетной обороны "Железный купол", и земли достигли лишь обломки.
Ответственность за пуск ракет в сторону израильского курорта Эйлат взяла террористическая группировка "Исламское государство".
Самый южный город Израиля и популярный среди туристов курорт не раз подвергался обстрелам из Египта, где действуют группировки радикальных исламистов. Все обстрелы до сих пор обходились без жертв и материального ущерба.