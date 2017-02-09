В Израиле ракетами обстреляли курортный город: опубликовано видео

Видео обстрела ракетами израильского курортного города Эйлат на побережье Красного моря опубликовано в Youtube.

СМИ сообщают, что всего по Эйлату выпустили семь ракет.

Часть выпущенных ракет была перехвачена и уничтожена системой противо-ракетной обороны "Железный купол", и земли достигли лишь обломки.

Ответственность за пуск ракет в сторону израильского курорта Эйлат взяла террористическая группировка "Исламское государство".

Самый южный город Израиля и популярный среди туристов курорт не раз подвергался обстрелам из Египта, где действуют группировки радикальных исламистов. Все обстрелы до сих пор обходились без жертв и материального ущерба.