 

В Израиле ракетами обстреляли курортный город: опубликовано видео

09 февраля 2017 г. 15:00
Источник: Украинские новости
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Видео обстрела ракетами израильского курортного города Эйлат на побережье Красного моря опубликовано в Youtube.

СМИ сообщают, что всего по Эйлату выпустили семь ракет.

Часть выпущенных ракет была перехвачена и уничтожена системой противо-ракетной обороны "Железный купол", и земли достигли лишь обломки.

Ответственность за пуск ракет в сторону израильского курорта Эйлат взяла террористическая группировка "Исламское государство".

Самый южный город Израиля и популярный среди туристов курорт не раз подвергался обстрелам из Египта, где действуют группировки радикальных исламистов. Все обстрелы до сих пор обходились без жертв и материального ущерба.

Видео: 

Vídeo del ataque de ésta noche en Eilat

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