В Изюме задержан военный, перевозивший оружие и взрывчатку

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06 марта 2017 г. 12:15
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Накануне выходных в Изюмском районе на 626 км трассы Киев-Харьков-Довжанский инспекторами взвода сопровождения ГУНП в Харьковской области совместно с сотрудниками СБУ был остановлен автомобиль Volkswagen Passat , под управлением 49-летнего мужчины. Как сообщает Управление безопасности дорожного движения, водитель - военнослужащий ВСУ. 

При проверке документов и досмотре транспортного средства, правоохранители обнаружили более 50 патронов, два корпуса гранаты РГД-5, два корпуса гранаты Ф-1, 4 запалы к ним, ручной гранатомет. Как пояснил водитель автомобиля, он уехал в командировку из зоны проведения АТО и забыл осмотреть свой автомобиль на наличие запрещенных предметов.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Изюмского отдела полиции для проведения дальнейшей проверки. Оружие и боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

 

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