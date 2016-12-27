В Изюмском районе во время пожара погиб мужчина

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27 декабря 2016 г. 13:57
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26 декабря в 20:19 произошел пожар в пятиэтажном доме в г. Изюм на площади Садовой, 18. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

Жителям дома угрожало сильное задымление этажей. 8 жителей подъезда были эвакуированы.

Площадь пожара составила всего 2 кв.м. Огнем были охвачены домашние вещи и диван. На нем спасатели обнаружили тело погибшего хозяина квартиры - 61-летнего мужчины. 

В 21:26 пожар ликвидировали.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неаккуратного обращения с огнем.

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