 

В Калифорнии объявлена масштабная эвакуация

13 февраля 2017 г. 10:35
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В американском штате Калифорния в окрестностях самой высокой в стране плотины Oroville объявлена срочная эвакуация из-за серьезных повреждений конструкции плотины. Из-за угрозы затопления районы покидают около 130 тыс. человек.

Об этом сообщило агентство Associated Press.

Местный шериф заявил, что немедленная эвакуация объявлена вблизи Oroville, а также в зоне предполагаемого направления потока воды.

Власти опасаются, что эрозия аварийного водосброса может привести к неконтролируемому сбросу воды из озера. Сообщается, что вода начала переливаться через основной и запасной водосбросы после сильных дождей. Объем воды в озере оценивается более чем в 4,3 млрд куб. м. 

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