В Камеруне смертник подорвался на рождественской ярмарке

На рождественской ярмарке в Камеруне террорист-смертник взорвал себя, кроме него погибли еще двое гражданских лиц и пятеро были ранены.

Об этом сообщает Reuters.

"Смертник-террорист в северном камерунском городе Мора взорвал молодого студента и женщину на рынке, полном рождественских покупателей", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что смертник переодет был в нищего, просившего милостыню между рядами рождественского рынка. В результате взрыва погиб и сам террорист, а также были ранены еще пять человек.

По сообщениям местной власти, террорист был замечен, и в панике тот сдетонировал взрывные устройства на себе. Сообщается, что, если бы его вовремя не заметили, количество жертв было бы больше.