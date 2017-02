В Канаде разбился самолет

Судьба трех человек, находившихся на борту, неизвестна.

В канадской провинции Манитоба, в 45 километрах юго-западней Виннипега, разбился самолет, сообщает Совет Канады по безопасности на транспорте (TSB).

Инцидент произошел в районе города Бранкилд. Как сообщает The Huffington Post, на месте происшествия работают следователи. Информация о размерах самолета и пострадавших пока не уточняется.

По предварительным данным, на борту воздушного судна находилось три человека.

Утром 16 января грузовой Boeing 747 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Манас" в столице Кыргызстана Бишкеке. В результате падения самолета на поселок Дачи СУ Сокулукского района Чуйской области, погибли десятки людей, включая пилота. В конце ноября в Колумбии разбился самолет, в котором летели спортсмены и работники бразильского футбольного клуба, погибли более 70 человек.

