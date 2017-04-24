В Киеве неизвестные бросили дымовую шашку на дорогу под посольством Литвы

В Киеве на дорогу под посольством Литвы неизвестные бросили дымовую шашку, полиция квалифицировала инцидент как хулиганство. Об этом говорится в сообщении полиции Киева в Facebook. Сообщается, что инцидент произошел после полуночи в Печерском районе столицы.

"Вчера в 00:45 в дежурную часть Печерского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Бусловской неизвестные лица бросили на дорогу возле посольства Литовской Республики дымовую шашку", - говорится в сообщении. Взрывотехники обнаружили остатки использованной дымовой гранаты "РГД-2ч" на расстоянии 20 метров от входа в дипломатическое представительство.

"В то же время при осмотре прилегающей территории, на пустыре нашли пустой корпус гранаты "Ф-1". Все эти предметы изъяли для проведения экспертизы…Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Усилия правоохранителей направленные на установление злоумышленников", - говорится в сообщении.