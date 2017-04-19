В Киеве обстреляли частный дом

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19 апреля 2017 г. 17:36
Источник: Корреспондент
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В Киеве на ул. Крутая в Дарницком районе на частном дворе обстреляли окно дома. Инцидент произошел накануне вечером, сообщает пресс-служба столичной полиции в среду 19 апреля.
В результате происшествия никто не пострадал. В полицию обратился 39-летний владелец дома, который рассказал, что услышал звуки, похожие на выстрелы и разбития стекла. В своем окне он заметил отверстие.

Следственно-оперативная группа обследовала место происшествия, изъяла два пыжа-амортизатора и дробь. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. За совершение такого правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы. 

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