В Киеве во время масштабного пожара на рынке обнаружили обгоревшее тело

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25 декабря 2016 г. 16:30
Источник: 112.ua
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На месте пожара на "Дарынке" в Киеве спасатели обнаружили тело женщины. Об этом сообщила спикер ГУ ГосЧС в г. Киеве Светлана Водолага.

"Во время тушения пожара и разбора сгоревших конструкций в туалете, как и сообщали свидетели, было обнаружено сильно обгоревшее тело женщины. Тело еще находится там, потому что работы по ликвидации пожара еще ведутся. Окончательную информацию о количестве жертв мы сможем сообщить только после полной ликвидации пожара", - сообщила она.

Сейчас на месте происшествия работает 22 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 92 человека личного состава подразделений ГУ ГосЧС Украины в г. Киеве.

Работы по ликвидации пожара продолжаются.

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