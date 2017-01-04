В Китае чиновник открыл огонь по коллегам

В Китае чиновник стрелял в двух чиновников высшего ранга, а потом, вероятно, покончил с собой.

Как сообщает агентство "Синьхуа", инцидент произошел в провинции Сычуань, на юго-западе Китая во время заседания с участием главных руководителей партийного комитета и правительственных ведомств города Паньчжихуа.

Согласно этой информации, человек с огнестрельным оружием ворвался в зал заседания и открыл огонь по его участникам, после чего скрылся.В результате инцидента мэр города и секретарь городского комитета КПК получили ранения, их жизнь вне опасности.

Личность стрелявшего установлена - им оказался начальник городского управления земельных и природных ресурсов. Позднее его тело было обнаружено на минус втором этаже центра конференций и выставок, в котором произошло нападение. Полиция рассматривает версию о самоубийстве.