В Китае мужчина с ножом напал на детсад и ранил 11 детей

На юге Китая мужчина с ножом перелез через стену детского сада и атаковал группу детей.

Об этом сообщает Reuters.

В результате инцидента ранения получили 11 детей. Сейчас все пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Подозреваемый был задержан полицией и инцидент расследуется.

Отмечается, что хотя насильственные преступления – это редкость в Китае, по сравнению со многими другими странами, в последние годы там произошла серия нападений ориентированных на детей.

Ранее в Бельгии мужчина совершил нападение на полицейских.