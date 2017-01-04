В Китае мужчина с ножом напал на детсад и ранил 11 детей

На юге Китая мужчина с ножом перелез через стену детского сада и атаковал группу детей.
Об этом сообщает Reuters.
В результате инцидента ранения получили 11 детей. Сейчас все пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.
Подозреваемый был задержан полицией и инцидент расследуется.
Отмечается, что хотя насильственные преступления – это редкость в Китае, по сравнению со многими другими странами, в последние годы там произошла серия нападений ориентированных на детей.
Ранее в Бельгии мужчина совершил нападение на полицейских.