В Купянске увеличилось количество отравившихся в школьной столовой детей

По состоянию на 16.февраля зарегистрировано 13 случаев заболеваний среди учащихся общеобразовательной школы №1 города Купянска.

Об этом сообщили в Харьковской лабораторном центре.

По их данным, 9 из 13-ти заболевших госпитализированы в инфекционное отделение Купянской городской больницы и получают соответствующее лечение, 4 ребенка проходят лечение амбулаторно.

Как сообщал АТН, 14 и 15 февраля в детское инфекционное отделение Купянского городской больницы №2 с диагнозом острый энтероколит и кишечная инфекция госпитализированы учеников общеобразовательной школы №1 с. Ковшаровка. Установлено, что все они питались в школьной столовой.

