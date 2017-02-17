 

В Купянске увеличилось количество отравившихся в школьной столовой детей

17 февраля 2017 г. 9:49

По состоянию на 16.февраля зарегистрировано 13 случаев заболеваний среди учащихся общеобразовательной школы №1 города Купянска.

Об этом сообщили в Харьковской лабораторном центре.

По их данным, 9 из 13-ти заболевших госпитализированы в инфекционное отделение Купянской городской больницы и получают соответствующее лечение, 4 ребенка проходят лечение амбулаторно.

Как сообщал АТН, 14 и 15 февраля в детское инфекционное отделение Купянского городской больницы №2 с диагнозом острый энтероколит и кишечная инфекция госпитализированы учеников общеобразовательной школы №1 с. Ковшаровка. Установлено, что все они питались в школьной столовой.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.