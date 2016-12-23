 

В Ливии неизвестные угнали авиалайнер А320 с пассажирами на борту (фото)

23 декабря 2016 г. 13:20
Источник: УНИАН

Авиалайнер A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, выполнявший перелет по внутреннему маршруту захвачен угонщиками.

Как сообщает издание Times of Malta, угнанный лайнер приземлился в аэропорту Мальты.

На борту самолета, следовавшего из ливийского города Себа в Триполи, находятся 118 человек. Какие требования выдвигают угонщики, пока неизвестно. Согласно сообщению, угонщиков двое, они угрожают взорвать самолет.

По словам премьер-министра Мальты Джозефа Муската, который получил сообщения об угнанном самолете, информация проверяется правоохранительными органами.

 

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