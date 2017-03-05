В Лозовой на клабище нашли труп младенца

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Лозовского отдела полиции 4 марта в 14:50 от заведующего центрального кладбища.

Как сообщили в отделе комуникации полиции в Харькоской области, во время проведения проверки и осмотра места происшествия, возле заброшенной могилы правоохранители обнаружили коробку из-под обуви, вкопанную в землю, а рядом - тело младенца. Девочка в возрасте до одного месяца, была одета и закутанна в пеленки. На теле ребенка находились следы от патологоанатомического вскрытия, которое проводится после констатации смерти.

Сейчас полицейские принимают меры по установлению личности ребенка и розыска его родителей. Проводятся необходимые судебно-медицинские экспертизы, с целью установления причин смерти.

Следователем открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.