 

В Лозовой на клабище нашли труп младенца

05 марта 2017 г. 10:17

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Лозовского отдела полиции 4 марта в 14:50 от заведующего центрального кладбища.

Как сообщили в отделе комуникации полиции в Харькоской области, во время проведения проверки и осмотра места происшествия, возле заброшенной могилы правоохранители обнаружили коробку из-под обуви, вкопанную в землю, а рядом - тело младенца. Девочка в возрасте до одного месяца, была одета и закутанна в пеленки. На теле ребенка находились следы от патологоанатомического вскрытия, которое проводится после констатации смерти.

Сейчас полицейские принимают меры по установлению личности ребенка и розыска его родителей. Проводятся необходимые судебно-медицинские экспертизы, с целью установления причин смерти.

Следователем открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Фасадные термопанели                          Недвижимость Италии                          Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує всіх бажаючих на випуск курсантів та День відкритих дверей, який відбудеться 4 березня 2017 року. Початок о 10:00. м. Харків, пр. Л. Ландау, 27.Т: (057) 73- 98- 300.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.