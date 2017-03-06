В Лозовой нашли вскрытый труп младенца. Подробности ЧП

Жуткую находку обнаружил работник кладбища в городе Лозовой. Около одной из могил - лежал труп младенца, которому на момент смерти было не больше месяца. Причем, на теле имелись довольно характерные следы.

Константин Шеремет, испектор отдела ювенальной превенции ГУ НП в Харьковской обл.

Тело имеет следы вскрытия, профессионального вмешательства со следами установления причин смерти. Так как в Лозовой не производится вскрытие детей, то, скорее всего, оно производилось в городе Харькове, тело было направлено опять же в морг на установление обстоятельств - кем, когда производилось вскрытие, личности родителей.

Правоохранители предполагают, что речь не идет о насильственной смерти. Скорее всего, младенец скончался после рождения, но после того, как его тело было отдано его родителям, они, в состоянии волнения, не смогли его достойно похоронить. Трагедия, по предварительной информации, произошла еще в конце осени.

Константин Шеремет, испектор отдела ювенальной превенции ГУ НП в Харьковской обл.

Это, скорее всего, до наступления холодов и до выпадения снега, потому что то место, где находилась коробка с младенцем, и после того, как снег растаял, собаки раскопали эту гробничку и было обнаружено это тело.

По факту полицией все же было открыто уголовное производство по статье умышленное убийство малолетнего ребенка, но производство может быть закрыто, если будет доказано, что смерть младенца не была умышленной.