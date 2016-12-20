 

В Луганской области автобус столкнулся с военным авто, есть пострадавшие

20 декабря 2016 г. 19:14
Источник: УНИАН
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В результате ДТП пострадали четверо военнослужащих.

В Луганской области автобус столкнулся с военным авто. В результате ДТП пострадало 4 силовиков. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель отдела коммуникации ГУНП в Луганской области Татьяна Погукай.

Она отметила, что водитель автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего и произошло столкновение. 

«В результате ДТП водитель и три пассажира автомобиля «УАЗ-3741» (военнослужащие ВСУ) получили телесные повреждения разной степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали в один из медицинских заведений области. В автобусе никто не пострадал», - написала она.

Погукай также сообщила, что материалы по данному факту ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Сейчас проводится досудебное следствие.

Ранее, в городке Горняк Донецкой области утром на нерегулируемом железнодорожном переезде "Шахта Кураховская" произошло ДТП с участием поезда и пассажирского автобуса.

В результате ДТП четыре женщины в возрасте 43, 45, 51 и 54 лет были доставлены в медицинское учреждение с травмами конечностей, после оказания им медицинской помощи пострадавших отправили домой выздоравливать. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП и его причины.

 

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