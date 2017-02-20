В Луганской области пьяный боевик из России взорвал гранату в квартире из-за ревности - разведка

В Луганской области гражданин России, который "служил" в шестом отдельном мотострелковом полку (Кадиевка) первого армейского корпуса оккупационных войск, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взорвал гранату квартире из-за ревности.

В этой квартире он был с местной жительницей, сообщается на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"Командованием полка принимаются меры относительно его освобождения предыдущим числом", - отмечается в сообщении.

Напомним, 1 января сообщалось, что под Новый год пьяный боевик на Донбассе взорвал гранату во время ссоры, в результате чего погибли четверо членов незаконного вооруженного формирования.