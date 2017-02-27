 

В Мерефе пьяный мужчина убил товарища по рюмке

27 февраля 2017 г. 10:47
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Тело мужчины с резаными ранами лица во дворе соседского заброшенного дома обнаружил 64-летний житель города Мерефы.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, потерпевшим оказался безработный 53-летний харьковчанин.

Правоохранители задержали ранее судимого за имущественные преступления 36-летний житель райцентра, который в последнее время жил в заброшенном доме. Подозреваемый признался в содеянном.
По его словам, накануне по месту жительства он со своим знакомым употребляли спиртные напитки. Будучи изрядно навеселе, мужчины неожиданно начали ссориться. Во время ссоры хозяин схватил со стола кухонный нож и нанес своему обидчику несколько ударов в лицо. В результате полученной травмы пострадавший скончался на месте.

Мужчина задержан согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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