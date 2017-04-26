В Минобороны подтвердили гибель военных на Чугуевском полигоне

Трагедия произошла сегодня около 14.00, во время занятий по боевой подготовке с личным составом 54 отдельной механизированной бригады на полигоне в Чугуевском районе.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, с целью выяснения причин и обстоятельств, приведших к трагедии, на место происшествия прибыла и начала работу группа оперативного реагирования от представителей Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины.

Также на месте происшествия работают представители правоохранительных органов, возбуждено уголовное производство, проводятся следственные действия.

Все причины и обстоятельства трагедии будут выяснены в ходе расследования.

