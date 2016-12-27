 

В Москве мужчина ранил из ружья пятерых и покончил с собой

27 декабря 2016 г. 11:35
Источник: Левый берег
71 просмотр

На западе Москвы вооруженный мужчина во время обысков по уголовному делу ранил троих полицейских и двух сотрудников ГБУ Жилищник.

После этого стрелок скрылся в соседней квартире и взял в заложники женщину, говорится в пресс-релизе управления СКР по Москве. 

Полиция пришла в квартиру дома по улице Ельнинской, где находился нападавший, с "неотложными обысками" в ночь на 27 декабря. Следственные действия были связаны с другим уголовным делом.

Стрелок "оказал противодействие" сотрудникам полиции ОМВД по району Крылатское. После этого он ранил из ружья трех сотрудников правоохранительных органов и двоих сотрудников ГБУ Жилищник, которые присутствовали при обыске. После этого стрелявший скрылся в соседней квартире, где находилась женщина.

В столичном управлении МВД сообщили, что четверо пострадавших были госпитализированы. Одному из полицейских оказали помощь на месте. Как уточнили в ведомстве, нападавший подозревается в совершении грабежа.Позже мужчина покончил с собой. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова, передает "РИА Новости".

Как писал ТАСС, силы специального назначения, в том числе СОБР Росгвардии, готовили штурм квартиры, где заперся мужчина. Источник РИА Новости в правоохранительных органах отметил, что, по предварительным данным, штурм так и не состоялся.

Столичное управление Следкома РФ возбудило в связи со случившимся дело по  ч.3 ст.30 ч.2 ст.105 (покушение на убийство двух и более лиц), ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника полиции) и ст.206 УК (захват заложников).

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.