В Москве мужчина ранил из ружья пятерых и покончил с собой

На западе Москвы вооруженный мужчина во время обысков по уголовному делу ранил троих полицейских и двух сотрудников ГБУ Жилищник.

После этого стрелок скрылся в соседней квартире и взял в заложники женщину, говорится в пресс-релизе управления СКР по Москве.

Полиция пришла в квартиру дома по улице Ельнинской, где находился нападавший, с "неотложными обысками" в ночь на 27 декабря. Следственные действия были связаны с другим уголовным делом.

Стрелок "оказал противодействие" сотрудникам полиции ОМВД по району Крылатское. После этого он ранил из ружья трех сотрудников правоохранительных органов и двоих сотрудников ГБУ Жилищник, которые присутствовали при обыске. После этого стрелявший скрылся в соседней квартире, где находилась женщина.

В столичном управлении МВД сообщили, что четверо пострадавших были госпитализированы. Одному из полицейских оказали помощь на месте. Как уточнили в ведомстве, нападавший подозревается в совершении грабежа.Позже мужчина покончил с собой. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова, передает "РИА Новости".

Как писал ТАСС, силы специального назначения, в том числе СОБР Росгвардии, готовили штурм квартиры, где заперся мужчина. Источник РИА Новости в правоохранительных органах отметил, что, по предварительным данным, штурм так и не состоялся.

Столичное управление Следкома РФ возбудило в связи со случившимся дело по ч.3 ст.30 ч.2 ст.105 (покушение на убийство двух и более лиц), ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника полиции) и ст.206 УК (захват заложников).