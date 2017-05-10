В Николаеве произошла потасовка между националистами, афганцами и участниками АТО. Двое пострадавших

В Николаеве 10 мая около 40 человек ворвались в офис областного союза воинов-интернационалистов, расположенный на улице Никольской, 44, в результате чего завязалась драка. Об этом сообщило местное издание "НикВести".

Согласно информации, среди нападавших на офис были представители националистических партий ВО "Свобода" и "Национальный корпус" (бывший "Азов"), а также участники антитеррористической операции. Позже к офису прибыла полиция, которая разняла участников потасовки.

Представитель ветеранов антитеррористической операции Роман Бойко отметил, что к афганцам они пришли с мирной целью – пообщаться относительно инцидента, произошедшего 9 мая во время празднования Дня Победы. Однако разговора не получилось, поскольку, по его словам, представители организации были настроены агрессивно.

Члены националистических организаций заявили, что внутри офиса афганцев они якобы нашли запрещенную символику, о чем готовы сообщить Службе безопасности Украины.

Представитель афганцев отметил, что силы были не равны: нападавших было около 40 человек, а их – восемь. Драка завязалась после того, как националисты начали рвать боевые знамена, которые висели в офисе.

По приезду полиции на место происшествия из здания с перевязанной головой вывели председателя областного союза ветеранов-интернационалистов Юрия Соловья и посадили его в "скорую". По предварительной информации, у него рубленая рана головы.

По версии правоохранителей, пострадавших двое. Один из них был направлен в больницу, другой – от госпитализации отказался. Полицейские также уточнили, что их вызвали афганцы, которые сообщили о нападении на их офис.

"Уголовное дело пока не открыто – следственная группа изучает все обстоятельства инцидента и определяет квалификацию правонарушения. Задержанных пока тоже нет", – отметили полицейские.

На сайте Главного управления Национальной полиции в Николаевской области информации об инциденте нет.