 

В Новой Водолаге насмерть сбит школьник

13 февраля 2017 г. 13:34
12 просмотров

Авария произошла накануне около 4-00 - на дороге в районе села Станичное Нововодолажского района было обнаружено тело 15-летнего мальчика. Установлена личность погибшего - местный житель, ученик 8 класса. По предварительному  заключению экспертов, подросток погиб в результате наезда неизвестного автомобиля. 

Как сообщили в УПД ГУНП, в ходе оперативно-розыскных мероприятий был найден автомобиль ВАЗ 2105, принадлежащий местному жителю. На машине были обнаружены характерные для наезда на пешехода повреждения. Владелец автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Был ли он под воздействием алкоголя на момент аварии - выясняют эксперты. 

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР, решается вопрос об избрании меры пресечения водителю автомобиля. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.