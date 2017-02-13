В Новой Водолаге насмерть сбит школьник

Авария произошла накануне около 4-00 - на дороге в районе села Станичное Нововодолажского района было обнаружено тело 15-летнего мальчика. Установлена личность погибшего - местный житель, ученик 8 класса. По предварительному заключению экспертов, подросток погиб в результате наезда неизвестного автомобиля.

Как сообщили в УПД ГУНП, в ходе оперативно-розыскных мероприятий был найден автомобиль ВАЗ 2105, принадлежащий местному жителю. На машине были обнаружены характерные для наезда на пешехода повреждения. Владелец автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Был ли он под воздействием алкоголя на момент аварии - выясняют эксперты.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР, решается вопрос об избрании меры пресечения водителю автомобиля.