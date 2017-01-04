 

В Нью-Йорке сошел с рельсов поезд: 76 пострадавших

04 января 2017 г. 17:50
Источник: УНИАН
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Пассажирский поезд сошел с рельсов в нью-йоркском Бруклине, в результате чего пострадали 76 человек, сообщает РБК со ссылкой на Twitter пожарной службы Нью-Йорка.

"По данным пожарной службы, травмы пострадавших во время инцидента не рассматриваются как угрожающие жизни", - говорится в сообщении.

О том, что поезд сошел с рельсов на железной дороге Лонг-Айленда, ранее сообщил телеканал FOX 5.

По данным телеканала, с рельсов сошел только первый вагон поезда, после чего на месте происшествия очевидцы видели дым, однако возгорания поезда не произошло. Информации о причинах произошедшего у официальных представителей железной дороги пока нет.

 

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