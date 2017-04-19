 

В области 60 населенных пунктов остались без электричества

19 апреля 2017 г. 13:20
Автор: Оксана Нечепоренко
60 просмотров

Еще 30 частично обесточены. Об этом сегодня сообщила губернатор Юлия Светличная. В связи со сложными погодными условиями, отметила губернатор, при облгосадминистрации был создан штаб. Сейчас в области работают аварийные бригады, на дороги выведено до 100 единиц техники.

Из-за неожиданного снегопада в апреле в 24-х районах области вынуждены были временно прекратить учебный процесс, еще в трех районах – частично. При этом восстановить отопление в домах не планируется, что же касается объектов социальной сферы – все на усмотрение местных властей

Если мы говорим о социальной инфраструктуре, то там, где необходимо и там, где температурный режим нужно повысить, то, при наличии котельной, на усмотрение, либо органа управления, либо руководства данной социальной сферы будет включено отопление,

отметила Юлия Светличная.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.