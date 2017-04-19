В области 60 населенных пунктов остались без электричества

Еще 30 частично обесточены. Об этом сегодня сообщила губернатор Юлия Светличная. В связи со сложными погодными условиями, отметила губернатор, при облгосадминистрации был создан штаб. Сейчас в области работают аварийные бригады, на дороги выведено до 100 единиц техники.

Из-за неожиданного снегопада в апреле в 24-х районах области вынуждены были временно прекратить учебный процесс, еще в трех районах – частично. При этом восстановить отопление в домах не планируется, что же касается объектов социальной сферы – все на усмотрение местных властей

Если мы говорим о социальной инфраструктуре, то там, где необходимо и там, где температурный режим нужно повысить, то, при наличии котельной, на усмотрение, либо органа управления, либо руководства данной социальной сферы будет включено отопление,

отметила Юлия Светличная.