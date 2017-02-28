В офисном центре на Ботсаду искали взрывчатку: эвакуировали более 200 человек

28 февраля около 18:35 в дежурную часть Шевченковского отдела полиции в городе Харькове поступила информация о том, что в здании на улице Отакара Яроша находится взрывчатка.

На место происшествия для проверки информации выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Как сообщили в отделе комуникации полиции в Харькской области, правоохранители провели осмотр многоэтажки и прилегающей территории общей площадью 2000 м.кв. Эвакуировали 214 человек. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено.

Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Работники полиции проводят необходимые мероприятия по установлению лица, совершившего ложное сообщение о заминировании.

