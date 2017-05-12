В Пакистане прогремел взрыв, 10 человек погибли, пострадал вице-спикер парламента

12 мая 2017 г. 14:16
Источник: Интерфакс-Украина

10 человек погибли в пятницу в результате сильного взрыва, который прогремел в пакистанской провинции Белуджинстан, сообщил в эфире телеканала Гео представитель полиции.

По данным полицейских, в результате взрыва много людей ранены. Об их числе не сообщается, однако уже известно, что среди них заместитель председателя верхней палаты парламента Пакистана маулана Абдул Гафур Хайдари, автомобиль которого вероятно и был целью нападения.

Пока не известно, по какой причине произошел взрыв: сработало взрывное устройство или нападение совершил смертник.

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