В парке Горького мужчина выпал из кабинки колеса обозрения

7 марта около 16:00 в парке им. Горького мужчина выпал из кабинки колеса обозрения. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

По их словам на месте работает СОГ, патрульные обеспечивают охрану правопорядка.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Мужчина упал со средней высоты и открыл кабинку изнутри. Как говорят работники парка - это невозможно сделать случайно. Мужчина получил смертельные травмы. Более понятны его действия будут после просмотра камер наблюдения.

Сейчас колесо обозрения не работает.