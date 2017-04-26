В Покотиловке около сгоревших иномарок нашли корпус гранаты

26 апреля около 4:10 в дежурную часть поступило сообщение от оператора 102 о том, что в поселке Покотиловка во дворе многоэтажного дома произошло возгорание двух автомобилей «Тойота Камри» и «Хюндай Гетс».

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харькоской области, В ходе осмотра места происшествия у одной из машин на расстоянии 10 метров обнаружен предмет, похожий на корпус гранаты «Ф-1».

Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194

(Умышленное повреждение или уничтожение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к данному уголовного преступления.