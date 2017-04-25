В полиции рассказали подробности стрельбы на Салтовке

Как рассказали в отделе коммуникации ГУ НП В Харьковской области, сообщение о событии, которое произошло на улице Гвардейцев Широнинцев, поступило в Московский отдел полиции вчера в 17:00 от сотрудников патрульной полиции.

По указанному адресу правоохранители обнаружили 36-летнего мужчину, который вел себя вызывающе и хулиганил. По словам очевидцев, во время конфликта парень в состоянии алкогольного опьянения сделал один выстрел в землю из травматического оружия. Пострадавших нет.

Оружие изъято и направлено на экспертное исследование.

Сейчас решается вопрос о квалификации правонарушения и устанавливаются обстоятельства происшествия.

Как сообщал сайт АТН, харьковского патрульного проверяют на причастность к стрельбе на улице Гвардейцев Широнинцев.