 

В пресс-службе ТЦ "Барабашово" рассказали обстоятельства гибели альпиниста

25 января 2017 г. 15:51
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Как рассказали в пресс-службе ТЦ "Барабашово", несчастный случай произошел  24 января по окончании рабочего дня, альпинисты оценивали объем работ по очистке кровельных покрытий одной из торговых площадок. В рамках подготовки договора с одной из организаций-подрядчиков по проведению очистки кровельных покрытий от снега и оледенения, для оценки объемов работ были приглашены специалисты подрядной организации.

Оценка объемов была запланирована на 25 января.

Однако, альпинисты приняли решение обследовать кровельное покрытие 24 января, предварительно не согласовав это с администрацией торгового центра. Один из альпинистов, прорвав тентовое кровельное покрытие, сорвался. Альпинист получил травмы, не совместимые с жизнью.

На место происшествия сразу же были вызваны бригада скорой помощи и полицейский патруль. Администрация торгового центра окажет материальную помощь семье погибшего. Поврежденное при падении альпиниста тентовое покрытие может представлять угрозу для здоровья предпринимателей и посетителей торгового центра. Именно поэтому работа торговых объектов непосредственно в опасной зоне приостановлена. В целом торговый центр работает в штатном режиме.

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