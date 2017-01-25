В пресс-службе ТЦ "Барабашово" рассказали обстоятельства гибели альпиниста

Как рассказали в пресс-службе ТЦ "Барабашово", несчастный случай произошел 24 января по окончании рабочего дня, альпинисты оценивали объем работ по очистке кровельных покрытий одной из торговых площадок. В рамках подготовки договора с одной из организаций-подрядчиков по проведению очистки кровельных покрытий от снега и оледенения, для оценки объемов работ были приглашены специалисты подрядной организации.

Оценка объемов была запланирована на 25 января.

Однако, альпинисты приняли решение обследовать кровельное покрытие 24 января, предварительно не согласовав это с администрацией торгового центра. Один из альпинистов, прорвав тентовое кровельное покрытие, сорвался. Альпинист получил травмы, не совместимые с жизнью.

На место происшествия сразу же были вызваны бригада скорой помощи и полицейский патруль. Администрация торгового центра окажет материальную помощь семье погибшего. Поврежденное при падении альпиниста тентовое покрытие может представлять угрозу для здоровья предпринимателей и посетителей торгового центра. Именно поэтому работа торговых объектов непосредственно в опасной зоне приостановлена. В целом торговый центр работает в штатном режиме.