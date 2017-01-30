 

В ресторане Стамбула неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие

30 января 2017 г. 18:28
Источник: Зеркало недели
48 просмотров

Минимум один человек погиб, еще двое получили ранения.

В столице Турции, в провинции Бейкоз, неизвестный мужчина открыл стрельбу в популярном ресторане. В результате инцидента один человек погиб, минимум двое получили ранения, сообщает Daily Sabah.

Турецкие правоохранители сообщили о том, что нападение в кафе не связано с терактом. По версии местных СМИ, нападавший увидел человека, который убил его отца 12 лет назад, и открыл огонь. Ему удалось застрелить предполагаемого убийцу.

Посетители получили ранения от срикошетивших в результате стрельбы пуль, а также давки при паническом бегстве из ресторана. Травмировали людей и осколки битого стекла. Ранение в руку получила даже турецкая поп-звезда.

Полиции удалось задержать подозреваемого в нападении. Турецкие журналисты считают, что атака в ресторане была похожа на нападение в ночном клубе Стамбула в канун Нового года.

В результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле 1 января по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения.

Ответственность за совершение теракта взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Полиция смогла идентифицировать и задержать преступника.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.