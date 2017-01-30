В ресторане Стамбула неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие

Минимум один человек погиб, еще двое получили ранения.

В столице Турции, в провинции Бейкоз, неизвестный мужчина открыл стрельбу в популярном ресторане. В результате инцидента один человек погиб, минимум двое получили ранения, сообщает Daily Sabah.

Турецкие правоохранители сообщили о том, что нападение в кафе не связано с терактом. По версии местных СМИ, нападавший увидел человека, который убил его отца 12 лет назад, и открыл огонь. Ему удалось застрелить предполагаемого убийцу.

Посетители получили ранения от срикошетивших в результате стрельбы пуль, а также давки при паническом бегстве из ресторана. Травмировали людей и осколки битого стекла. Ранение в руку получила даже турецкая поп-звезда.

Полиции удалось задержать подозреваемого в нападении. Турецкие журналисты считают, что атака в ресторане была похожа на нападение в ночном клубе Стамбула в канун Нового года.

В результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле 1 января по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения.

Ответственность за совершение теракта взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Полиция смогла идентифицировать и задержать преступника.

