В ресторане в центре Киева мужчина выстрелил себе в голову

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13 января 2017 г. 13:35
Источник: Зеркало недели
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В центре Киева одном из ресторанов на ул. Сечевых Стрельцов сегодня, 13 января, около 7 утра мужчина выстрелил себе в голову, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

"Из показаний свидетелей и очевидцев предварительно установлено, что молодой человек в возрасте 25-30 лет отдыхал в ресторане. В какой-то момент он достал пистолет и выстрелил себе в голову", - сообщают в полиции. Никто из посетителей и работников заведения не пострадал. Мужчина с огнестрельным ранением доставлен в больницу, его личность устанавливается. "Оружие изъяли и направили на экспертизу. Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском управлении столичной полиции", - отмечают в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Шевченковского управления милиции.

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