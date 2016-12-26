В результате аварии судна на озере Альберт погибли около 30 человек

В Уганде в результате аварии судна на озере Альберт погибли, по меньшей мере, 30 человек.

По данным полиции, на борту находились игроки местной футбольной команды и ее болельщики, которые вместе праздновали недавнюю победу, передает DW.

Согласно предварительной версии, несмотря на спокойную погоду, слишком активное веселье привело к тому, что судно перевернулось.

"Проблема возникла, когда во время празднования игроки и болельщики собрались на одной стороне лодки. Поэтому судно перевернулось", - заявил глава полиции.

Как отмечается, спасти удалось только 15 пассажиров.